Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 121 artarak 9 bin 863'e yükseldi.

23 Haziran 2020 Salı 13:19
564 Okunma
İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19 nedeniyle 121 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 445 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 863'e, vaka sayısının da 209 bin 970'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 846'sının durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 169 bin 160 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 475 bin 331 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan ve Hürmüzgan'da hastanelerde olan hasta sayısının diğer eyaletlerden fazla olduğunu söyledi.

Huzistan'da ölü sayısının azaldığı bilgisini paylaşan Lari, Fars eyaletinde yatırılan hasta sayısı artarken Kirman, Gülistan, Buşehr ve Hemedan gibi eyaletlerde ise düştüğünü söyledi. Ülke genelinde ise yatırılan hasta sayısında ciddi düşüş olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu. 

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan heykellere zarar veren göstericilere uyarı
Trump'tan heykellere zarar veren göstericilere uyarı
Belçika'da COVID-19 vaka sayısı 61 bine yaklaştı
Belçika'da COVID-19 vaka sayısı 61 bine yaklaştı
Almanya'da Gütersloh şehri karantinaya alındı
Almanya'da Gütersloh şehri karantinaya alındı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim