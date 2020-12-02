Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar

İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 362 kişi hayatını kaybetti

İran'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 362 artarak 48 bin 990'a yükseldi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 13:26
510 Okunma
İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 362 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 362 artarak 48 bin 990'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 362 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 621 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 48 bin 990'a, vaka sayısının da 989 bin 572'ye çıktığını aktardı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 828'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, iyileşen hasta sayısının ise 688 bin 54'e ulaştığını ifade etti.

Bugüne kadar 6 milyon 212 bin 694 test uygulandığını bildiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin "kırmızı", 278 ilçenin "turuncu", 106 ilçenin ise "sarı" bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem
35 YIL BOYUNCA ZİNCİRE VURULDU
35 YIL BOYUNCA ZİNCİRE VURULDU
ABD’de bilanço son iki haftada ağırlaştı: Her dakika iki ölüm
ABD’de bilanço son iki haftada ağırlaştı: Her dakika iki ölüm
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim