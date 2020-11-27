İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 406 kişi daha yaşamını yitirdi, 14 bin 51 yeni vaka tespit edildi. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 47 bin 95'e, vaka sayısı da 922 bin 397'ye çıktı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 860'ının durumu ağır seyrederken, iyileşen hasta sayısı 640 bin 65'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 5 milyon 995 bin 445 test uygulandı. 31 eyaletin tamamı kırmızı veye riskli gölgeler arasında yer alıyor.

Ülkede 150 il ve ilçede zorunlu olmayan işletmeler kapatıldı

Salgının etkisini arttırdığı ülkede aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu yüksek riskli bölge kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağı duyurulmuştu.

Aynı şekilde 15 gün boyunca 21.00- 04.00 saatlerinde araçların trafiğe çıkması da yasaklanmıştı.

Yasak ihlali yapanlara kırmızı bölgelerde 1 milyon tümen (300 lira), turuncu bölgelerde ise 500 bin tümen (150 lira) para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.