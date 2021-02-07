Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...

İran'da Spuntik V aşısı salı günü uygulanmaya başlayacak

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinin Rusya'dan aldığı koronavirüs aşısı "Sputnik V"nin salı günü öncelikli olarak yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanlarına yapılacağını söyledi.

07 Şubat 2021 Pazar 11:32
139 Okunma
İran'da Spuntik V aşısı salı günü uygulanmaya başlayacak

Aşı programının risk derecesine göre sağlık çalışanları, huzur evlerinde kalan ve 65 yaş üstü yaşlılar şeklinde devam edeceğini dile getiren Nemeki, söz konusu aşıyı satın almak için Rus makamlarla en önde görüşmeler yapmalarına rağmen ancak 15'inci sırada aşıyı uygulamaya başladıklarını belirtti.

İran'ın Rusya'dan aldığı "Sputnik V" aşısının 500 bin dozdan oluşan ilk partisi 4 Şubat'ta başkent Tahran'a ulaşmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Rusya'dan yaklaşık 2 milyon doz aşı siparişi için anlaşmanın bugün ya da yarın imzalanacağını umuyorum. Rus aşılarının ilk sevkiyatı 22 Behmen'den (10 Şubat'tan) önce ülkeye ulaşacak." ifadelerini kullanmıştı.

"Razi Cov Pars" yarın denenmeye başlıyor

Razi Cov Pars'ın insanlar üzerindeki ilk denemesinin yarın 100 gönüllü üzerinde yapılacağı açıklandı.

İran, ilk yerli aşısı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.

Bilim adamları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı vurulan ilk gönüllü kişi olmuştu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Shepard’ın Ay’da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu
Shepard’ın Ay’da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu
İngiltere'de diş tedavilerinde problem büyüyor: Yeterince hekim yok
İngiltere'de diş tedavilerinde problem büyüyor: Yeterince hekim yok
Virüs Wuhan'daki gıda pazarından mı yayıldı?
Virüs Wuhan'daki gıda pazarından mı yayıldı?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim