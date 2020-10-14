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İran'da, Tahran dahil 5 büyük şehre giriş-çıkış yasağı getirildi

İran'da yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu 5 büyük kente 3 gün süreyle giriş-çıkış yasağı getirildi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 13:51
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İran'da, Tahran dahil 5 büyük şehre giriş-çıkış yasağı getirildi

Sağlık Bakanı Said Nemeki, Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının ülkede tehlikeli bir duruma geldiğini ve hasta sayısında büyük artış kaydedildiğini söyledi.

Nemeki, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla vakaların yüksek olduğu Tahran, Kerec, Meşhed, İsfahan ve Urumiye'ye 15-17 Ekim tarihlerinde giriş-çıkış yasağı getirilmesini önerdiğini aktardı.

Ruhani'nin öneriyi kabul ettiğini ve söz konusu 5 büyük kente yönelik 3 gün süreyle giriş-çıkış yasağı talimatını ilgili tüm kurumlara ilettiğini belirten Nemeki, şunları kaydetti:

"COVID-19'la ilgili yaptığımız değerlendirmeler neticesinde salgında ciddi bir sıçrama olduğu sonucuna vardık. Salgın hızla yayılıyor. Bu, ülke için tehlike alarmı demektir. Daha az yolculuk yapılmalı ve sağlık kurallarına daha fazla riayet edilmeli."  

İran'da dün, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 254 artarak 29 bin 70'e ulaştığı bildirilmişti. 

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