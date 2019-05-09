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İran'da tarihi Tebriz Çarşısı'nda yangın

İran'ın Tebriz kentindeki tarihi Tebriz Çarşısı'nda çıkan yangında 29 kişi yaralandı, 100'den fazla mağaza zarar gördü.

09 Mayıs 2019 Perşembe 14:18
İran'da tarihi Tebriz Çarşısı'nda yangın
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tebriz Tıp Fakültesi Acil Yardım Başkanı Ferzad Rahmani, Tebriz Çarşısı'nda gece saatlerinde çıkan yangında 19'u itfaiyeci 29 kişinin yaralandığını söyledi.

Tebriz Dünya Mirası Veri Tabanı Müdürü Hüseyin İsmaili Sengeri ise yerel saatle 22.00 sularında başlayan yangının yaklaşık 8 saat sonra söndürüldüğünü belirtti.

Sengeri, yangında 100'den fazla mağazanın zarar gördüğünü aktardı.

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Doğu Azerbaycan İtfaiye Sözcüsü Seyamek Nevruzi, gece yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının kuaför malzemesi satışı yapan dükkanlardan birinde meydana gelen patlamayla başladığını kaydetmişti.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE YER ALIYOR 

Yapımı yaklaşık 10 asır önceye dayanan Tebriz Çarşısı, dünyanın en büyük kapalı çarşısı olarak biliniyor. 

2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen çarşıda 40 meslek dalının icra edildiği 5 bin 500 dükkan ve mağaza bulunuyor. Tebriz şehrinin sembol binalarından olan çarşı, İran'ın en iyi sanatçılarının elinden çıkmış tavan süslemeleri ve dış cephe mimari özellikleriyle dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tebriz Çarşısı
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