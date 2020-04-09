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İran'da vaka sayısı 66 bin 220'ye, can kaybı 4 bin 110'a yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.

09 Nisan 2020 Perşembe 13:36
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İran'da vaka sayısı 66 bin 220'ye, can kaybı 4 bin 110'a yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı ölü sayısı 4 bin 110'a, vaka sayısı 66 bine yükselirken, bu sayılardaki artışın düştüğü gözlemlendi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise bin 634 olduğunu duyurdu.

Vaka sayısı 66 bin 220'ye çıktı

Böylece ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 4 bin 110'a çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 66 bin 220'ye ulaştığını ifade etti.

Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 918'inin durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

23 Mart'tan bu yana en düşük rakamlar

Öte yandan, bugün açıklanan vaka sayısı, 23 Mart’tan bu yana en düşük günlük artış olurken, bugünkü ölümler de son 25 günde bir gün içinde yaşanan en düşük can kaybı olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, dünden bu yana 2 bin 497 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirterek, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 32 bin 309 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan COVID-19 test sayısının ise 231 bin 393 olduğunu sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid-19
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