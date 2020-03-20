İran'da ve İspanya'da ölü sayısı artıyor

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 10 bini aştı. İspanya'da ölü sayısı son 24 saate 235 artarak 1002'ye çıktı. İran'da ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433'e yükseldi. Öte yandan Çin, Hubey eyaletinde bazı seyahat kısıtlamalarını hafifletti. Wuhan'ın hala giriş çıkışlara kapalı olduğu, 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantinanın kaldırılacağı ifade edildi. Dünyayı etkisine alan corona virüs salgınında son durum Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 246 bini aştı. Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısını 246 bin 494 olarak bildirdi. Sitedeki verilere göre, Covid-19 nedeniyle toplam 10 bin 49 kişi öldü ve 88 bin 485 kişi de iyileşti.

EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA Çin'de 3 bin 248, Hong Kong'da 4, İtalya'da 3 bin 405, İran'da 1433, İspanya'da 831, Fransa'da 372, ABD'de 217, İngiltere'de 144, Güney Kore'de 94, Hollanda'da 76, Almanya'da 44, İsviçre'de 43, Japonya'da 40, Endonezya'da 25, Filipinler'de 17, Belçika'da 21, San Marino'da 14, Irak'ta 13, Kanada'da 12, İsveç'te 11, Cezayir'de 9, Avustralya'da 7, Norveç'te 7, Brezilya 7, Mısır'da 7, Avusturya'da 6, Danimarka'da 6, Yunanistan'da 6, Polonya'da 5, Hindistan'da 5, Lübnan'da 4, Lüksemburg'da 4, Portekiz'de 4, Türkiye'de 4, Ekvador'da 3, Arjantin'de 3, Bulgaristan'da 3, İrlanda'da 3, Peru'da 3, Ukrayna'da 3, Pakistan'da 3, Fas'ta 2, Malezya'da 2, Arnavutluk'ta 2, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Kosta Rika'da 2, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Tayvan, Panama, Macaristan, Küba, Moldova, Azerbaycan, Tunus, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Meksika, Hırvatistan ve Sudan'da birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI BİNDEN FAZLA OLAN ÜLKELER Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran olurken; "Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:



"Çin ana karasında 80 bin 967, İtalya 41 bin 35, İran 18 bin 407, İspanya 18 bin 77, Almanya 15 bin 320, ABD 14 bin 366, Fransa 10 bin 995, Güney Kore 8 bin 652, İsviçre 4 bin 222, İngiltere 3 bin 269, Hollanda 2 bin 460, Avusturya 2 bin 203, Belçika 1795, Norveç 1790, Japonya 1675, İsveç 1439 ve Danimarka 1151."

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1433'E YÜKSELDİ İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433'e yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti. Böylece toplam can kaybının 1433'e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da 1237 artarak salgının başladığı günden bu yana 19 bin 644'e ulaştığını ifade etti.

6 BİN 745 KİŞİ TABURCU OLDU Reisi, şu ana kadar virüs nedeniyle tedavi gören 6 bin 745 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi. İtalya ve Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.



Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti

VİRÜSÜN DOĞDUĞU KENTTE KARANTİNA KALKABİLİR Corona virüsün ilk görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde hükümetin bazı seyahat kısıtlamalarını hafiflettiği bildirildi.