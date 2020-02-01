Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...
Uzmanından mavi ışık uyarısı: Kanserin artmasına neden olabilir
Kanserin artmasına neden olabilir
Maske, corona virüsten korur mu?
Maske, corona virüsten korur mu?
Apple'dan flaş Çin kararı!
Apple'dan flaş Çin kararı!

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

01 Şubat 2020 Cumartesi 11:44
İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

İran'da Tahran-Kirmanşah seferini yapan ve 110 kişi taşıyan İran Air'e ait yolcu uçağı, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kirmanşah Valisi Huşeng Bazuvend, Kirmanşah Şehid Eşref İsfahani Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıkan İran Air'e ait Airbus A319 tipi yolcu uçağının mürettebat dahil 110 kişi taşıdığını belirtti.

Uçaktaki mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini söyleyen Bazuvend, yoğun kar yağışı ve iniş takımlarındaki kusurun kazaya yol açmış olabileceğini ve olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.

İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan Caspian Hava Yollarına ait başka bir yolcu uçağı da 27 Ocak'ta Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıkmış, olayda zarar gören olmamıştı.

Anahtar Kelimeler:
İranTahran-Kirmanşah SeferiYolcu UçağıKirmanşah Havalimanıİran AirKazaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor
ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor
Ölü sayısı 361’e yükseldi
Ölü sayısı 361’e yükseldi
Rusya Çin’e yolcu demir yolu ulaşımını durdurdu
Rusya Çin’e yolcu demir yolu ulaşımını durdurdu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim