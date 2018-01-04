İran'daki protestolar ekonomiyi sarstı

İranlı siyasetçi ve ekonomi uzmanları ülkede son günlerde meydana gelen olayların temelinde ekonomik sorunlar olduğunu dile getiriyor.

İran İslami Çalışma Partisi Genel Başkanı ve eski Çalışma Bakanı Hüseyin Kemali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meşhed kentinde 28 Aralık 2017 günü başlayıp ülkenin bir çok bölgesine sıçrayan gösterilerin arkasında enflasyonun artması, döviz kurlarındaki hareketlilik, mali ve idari konularda disiplinsizlik gibi sorunların olduğunu öne sürerek bir an önce bu konularda tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Kemali, "Enflasyonun artması, döviz kurlarındaki yükseliş, mali ve idari konulardaki disiplinsizlik ve halkın yaşam standartlarının gittikçe kötüye gitmesi son günlerde yaşanan olayların sebebidir." dedi.

KRİZDEN ÇIKIŞ YOLU

Hükümetin, gelecek yılın bütçe programında şeffaflığa yer vermesinin önemli olduğunu belirten Kemali, "Yaşanılan krizden çıkmanın yolu, ekonomide ameliyat gerçekleştirmek ve halka karşı şeffaf siyaset izlemekle mümkündür." ifadelerini kullandı.

Halkın protestolara karşı mantıklı ve sağduyulu yaklaşması gerektiğini dile getiren Kemali, "Durum, zararlar ve sebepler ilişkisi yönünden değerlendirilmelidir. Tabi ki işsizlik ve pahalılık bu olayların tek sebebi değildir. Hükümet karşılıklı anlayışla konuyu çözmelidir." dedi.

Kemali, toplumun çoğunu etkileyen işsizlik sorununu çözmek için bir an önce ziraat ve maden gibi 40-50 alanda iş alanı oluşturması gerektiğini aktardı.

Allame Tabatabai Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mehdi Pazuki ise ekonomiye müdahalenin kolay olmayacağı görüşünde.

Pazuki, "İran ekonomisinin cerrahi ameliyata ihtiyacı var. Bu ameliyatın kan dökmeden olması mümkün değildir. Şeffaf yönetime ihtiyaç duyan İran ekonomisinin mali ve idari konularda disipline edilmesi gerekiyor." dedi.

TÜRKİYE MODELİ

Halkın demokratik bir kişilik olduğu için Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye oy verdiğini öne süren Pazuki, "Cumhurbaşkanı Ruhani çeşitli konularda halka şeffaf bir şekilde hitap etti. Halkın bilinç düzeyi arttı. Ruhani, protestoları resmen kabul etti." ifadelerini kullandı.

Pazuki, "1980'li yıllarda Türkiye'de enflasyon yüzde 500'leri görmüştü. Bugün dünyada G 20 ülkeleri arasında yer alma başarısını gösteren Türkiye'nin ekonomik kalkınmadaki tecrübelerinden istifade etmeliyiz." şeklinde konuştu.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.