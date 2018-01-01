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İran'daki protestolarda iki kişi daha hayatını kaybetti!

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk nihayet paralarının nasıl çalındığını ve teröristlere harcandığını anlamaya başladı. Anlaşılan, artık böyle olmayacak." ifadelerini kullandı.      

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:07
İran'daki protestolarda iki kişi daha hayatını kaybetti!
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İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protesto gösterilerini bazı devletler, "halkın barışçıl gösterileri" olarak nitelendirirken, İran yönetimi bu devletleri iç işlerine karışmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk nihayet paralarının nasıl çalındığını ve teröristlere harcandığını anlamaya başladı. Anlaşılan, artık böyle olmayacak." ifadelerini kullandı.      

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran halkı, haklı olarak özgürlük ve gelecek istiyor. İran devletinin bu taleplere barışçıl yollarla cevap vereceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.      

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran devletini insan haklarına ve demokrasiye saygı göstermeye çağırırken Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'daki Rusların protesto eylemi düzenlenen yerlerden uzak durması uyarısında bulunuldu.      

İran'daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise açıklamasında, "İranlıların barışçıl gösteriler yapma hakkına sahip olmaları, hayati bir konudur." ifadesine yer verdi.      

ABD'den gelen açıklamaları, rejim aleyhtarı muhalifleri desteklemek olarak yorumlayan İran yönetimi, Kanada'nın yaklaşımını İran'ın içişlerine karışmak olarak değerlendirdi.      

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşerek ülkenin çeşitli kentlerine yayılan gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.      

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