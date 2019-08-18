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İran'dan Kuveyt'e çağrı: Bölgesel iş birliği yapalım

18 Ağustos 2019 Pazar 16:56
İran'dan Kuveyt'e çağrı: Bölgesel iş birliği yapalım

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Basra Körfezi ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili bölge ülkelerine iş birliği çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zarif resmi temaslarda bulunmak için gittiği Kuveyt'te mevkidaşı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi. 

İran ve Kuveyt dışişleri bakanlarının görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Yemen gibi bölgesel krizleri ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ele aldığı bildirildi. 

Zarif, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah ile görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini "dostane" şeklinde niteleyerek ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini söyledi. 

Bölgedeki mevcut ve gelecekteki muhtemel gelişmelere karşı bölge ülkelerinin iş birliği içinde kalmaları gerektiğini belirten Zarif, "Biz ve siz bu bölgede kalanlarız ve yabancılar ise gidecek olanlardır." dedi. 

KUVEYT EMİRİ HASTALIĞI GEREKÇESİYLE ZARİF'LE GÖRÜŞMEDİ 

Zarif, hastalığı nedeniyle kendisiyle görüşemeyen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah için şifa dileğinde bulundu. 

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah ise ülkesi için bölge çıkarlarının her şeyden önemli olduğunu ifade etti. 

Sabah, "Biz her zaman diyalog ve iş birliğine hazırız. İş birliğini bölgenin menfaati, emniyeti ve istikrarı için gerekli görüyoruz." ifadelerini kullandı. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Kuveyt'e gitmişti.

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