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İran'dan "nükleer anlaşmadan çıkabiliriz" açıklaması

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran dosyasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşınması halinde, nükleer anlaşmadan çıkabileceklerini açıkladı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:44
İran'dan "nükleer anlaşmadan çıkabiliriz" açıklaması

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere konuşan Vaizi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmeye başlamasını eleştirdi.
Vaizi, "Dosya BMGK'ye taşınırsa, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) ayrılmak, İran'ın atacağı adımlardan bir tanesidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, BMGK'nın nükleer anlaşmaya taraf 5 üyesinin devlet başkanlarına gönderdiği mektupta da, meselenin bu organa taşınması halinde, İran'ın buna karşı "sert adımlar atacağını" belirttiğini söyledi.
NÜKLEER ANLAŞMA
Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Temmuz 2017'de 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.
Nükleer silah sahibi olan BMGK daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, anlaşmaya karşı çıkmış, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı.
İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının 14 Ocak'ta yayımladığı ortak açıklamada, "İran'ın eylemleri göz önüne alındığında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36'da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki Ortak Komisyona taşımaktan başka seçeneğimiz kalmadı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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İran
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