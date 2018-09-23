Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97988
ALTIN
242.791
DOLAR
6.2605
STERLİN
8.1955
EURO
7.3554
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!
Google'dan çok önemli Gmail açıklaması
Google'dan Gmail açıklaması
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
Bilinen en eski hayvan fosili bulundu
Bilinen en eski hayvan fosili...
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...

İran Devrim Muhafızları: Ölümcül ve unutulmaz olacak

İran'ın Ahvaz kentinde önceki gün askeri geçit töreni sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrasında İran Devrim Muhafızları'ndan zehir zemberek bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, ABD ve Körfez ülkelerini sorumlu tuttuğu saldırı hakkında Devrim Muhafızları, "Ölümcül ve unutulmayacak bir intikam" alacaklarını duyurdu.

23 Eylül 2018 Pazar 15:13
İran Devrim Muhafızları: Ölümcül ve unutulmaz olacak

İran’da gündem önceki gün Ahvaz kentinde 12’si Devrim Muhafızı 25 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı silahlı saldırı. Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında yaşanan saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sorumlu olarak ABD ve Körfez ülkelerini işaret etmişti. Ruhani, “ABD’nin finansal destek verdiği Körfez ülkeleri bu saldırıyı düzenledi” derken, bu açıklamanın ardından İran Devrim Muhafızları’ndan çok sert bir açıklama geldi.

askerler-reuters

Reuters’ın İran’daki haber ajanslarına dayandırdığı haberde İran Devrim Muhafızları’nın intikam sözü verdiği ifadeedildi. İran Devrim Muhafızları’nın saldırganlara “ölümcül ve unutulmayacak” bir intikam hazırlığı içerisinde olduğu ifade edildi.

Dün Ahvaz kentinde yaşanan saldırı, Devrim Muhafızları’na yönelik en büyük saldırı olarak tarihe geçti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İran Devrim MuhafızlarıHaberKKTCKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç'te camide bomba bulundu
İsveç'te camide bomba bulundu
Korkunç bir ölüm… Arkadaşının kalçasına basınçlı hava püskürttü, katil oldu
Korkunç bir ölüm… Arkadaşının kalçasına basınçlı hava püskürttü, katil oldu
Denizin altından 2 gün sonra kurtarıldı
Denizin altından 2 gün sonra kurtarıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim