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İran, Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 9 ölü, 30 yaralı

İran güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait kampa saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:23
İran, Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 9 ölü, 30 yaralı

İran güçlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda 9 İKDP'linin öldüğü aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesinde İKDP kampına toplantı sırasında füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, İKDP askeri kanadından 9 kişi öldü, üst düzey yetkililerden Mustada Mevludi'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Öte yandan İKDP'den yapılan açıklamada söz konusu saldırı doğrulandı, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak, sayısı belirtilmedi.

Açıklamada, İran'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği iddia edildi.

İran tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklamada yapılmadı.

İran'a muhalif İKDP, 1996'dan bu yana IKBY'nin Erbil kentindeki kamplarda faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana İran'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kırsalında, terör örgütü PJAK'a karşı dün akşam saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtilmişti.

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