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'İran Filistin direnişine destek vermeye hazır'

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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İran'ın Filistin davası konusundaki tutumunun sabit olduğunu ve Filistin direnişine destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:24
'İran Filistin direnişine destek vermeye hazır'
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Aruri, Katar merkezli Al Jazeera kanalındaki bir programda yaptığı açıklamada, İran'ın Filistin davası konusundaki tutumunun net ve sabit olduğunu, İsrail oluşumunun meşruiyetini tanımadığını ifade etti.

Hamas yetkilisi Aruri, "Tahran yönetimi Filistin direnişine destek vermeye hazır." dedi.

Öte yandan Aruri, Hamas'ın Suriye ile ilişkileri düzeltmek için çalışmalar yaptığı ve iletişimini sürdürdüğü iddialarını yalanladı.

Hamas'ın Körfez ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterdiğini vurgulayan Aruri, "Bizden herhangi bir Körfez ülkesine yönelik hiçbir kötü söz çıkmadı. Buna rağmen Körfez'de olmak istemediğimiz bir konuma oturtulduk." ifadelerini kullandı.

BATI ŞERİA'DAKİ YERLEŞİM BİRİMLERİNİN İSRAİL'E İLHAKINI ÖNGÖREN YASA TASARISI

İsrail'in iktidardaki Likud Partisi Merkez Komitesinin, Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını da değerlendiren Aruri, "Bu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi kararından daha az tehlikeli değil." diye konuştu.

Aruri, Likud Partisinin kararının gözetimsiz ve hesapsızca alınmış olduğunu belirterek, "Bu, Filistin davasının çözümü için uluslararası kanunlara dayanarak yapılabilecek müzakere fırsatlarını yok etmek anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail meclisine (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

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