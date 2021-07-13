İran hükümeti ‘sürdürülebilir evliliği' kolaylaştırmak için resmi çöpçatanlık platformu kurdu

Devlet televizyonu, “Hamdam” (arkadaşlık) adı verilen internet hizmetinin kullanıcılara, daha rahat eş bulma imkanı sağlayacağını duyurdu.

İran’da siber suçlardan sorumlu polis şefi albay Ali Muhammed Rajabi, yeni uygulamanın, devlet tarafından onaylı tek buluşma platformu olduğunu bildirdi.

İran’da eş veya arkadaş bulmak için başta en çok kullanılan Amerikan “Tinder” olmak üzere diğer uygulamalar mevcut ancak, “Hamdam” devlet tarafından kurulan ve onaylanan ilk eş bulma platformu olma özelliği taşıyacak.

Ali Muhammed Rajabi, , “Hamdam” uygulamasının tanıtımında yaptığı konuşmada, isim vermeden diğer platformların yasal olmadığına özellikle vurgu yaptı.

İran İslami Propaganda Örgütü tarafından hazırlanan yeni eş bulma platformu, “yapay zeka” kullanılarak, sadece “sürdürülebilir ve bilinçli evlilik” düşünen bekarların hizmetine sunulacak.

“Hamdam”’ın hizmete sokulması dolayısıyla yapılan açıklamada, “Aile kurumunun, şeytanın ve İran’ın düşmanlarının kendi değerlerini kabul ettirmek için saldırılarının hedefinde olduğu” belirtilerek, “sağlıklı bir aile kurabilmek için yeni uygulamanın hizmet vereceği” vurgulandı.

İnternet üzerinden “Hamdan” uygulaması, kullanıcılarının kimliklerini teyit ettikten sonra onları önce bir takım psikolojik testlerden geçirecek ve daha sonra bulabilecekleri hayat arkadaşı adaylarının bilgi ve fotoğraflarını paylaşacak.

“Hamdan”, adayların birbirlerini beğenmeleri halinde, bir danışman aracılığıyla ailelerin temasa geçmesini sağlayacak.

Başta İran’ın dini lider Ali Hamaney olmak üzere diğer üst düzey yetkililer, ülkede evlilik yaşının artması ve doğum oranının düşmesine karşı sürekli uyarılarda bulunuyor.