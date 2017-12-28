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İran'ın 6 Devrim Muhafızı Suriye'de öldürüldü

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Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 6 milisin öldürüldüğü belirtildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:46
İran'ın 6 Devrim Muhafızı Suriye'de öldürüldü
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Mehr Haber Ajansı'na göre, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı "Fatimiyyun" ve "Zeynebiyyun" tugaylarına bağlı 6 milis Kum kentindeki Beheşti Masume Mezarlığına defnedildi.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" Suriye'deki BeşşarEsed rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis güçler olarak biliniyor.

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