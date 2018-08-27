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İran'ın ABD'ye açtığı dava görülmeye başlandı

 İran'ın, nükleer anlaşmadan çekilerek tek taraflı şekilde yaptırımları geri getirmesi nedeniyle ABD'ye karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı dava görülmeye başlandı. 

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:44
İran'ın ABD'ye açtığı dava görülmeye başlandı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, tek taraflı yaptırımları nedeniyle ABD'ye dava açan İran tarafının şikayetlerini dinleyecek. 

Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin 1955'te iki ülke arasında imzalanan "İran - ABD Dostluk Anlaşması"na aykırı olduğunu savunarak, dava sonuçlanana kadar yaptırımların askıya alınmasını istiyor. 

Söz konusu anlaşmanın artık geçerli olmadığını iddia eden ABD tarafı ise İran'a yönelik yaptırımların herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini savunuyor. 

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta ülkesini nükleer anlaşmadan çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Bunun üzerine Tahran yönetimi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının iki ülke arasında 1955 yılında imzalanan "Dostluk Anlaşması"nı ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açmıştı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İranABDNükleer AnlaşmaDavaDünyaHaber
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