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İran'ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü!

İran'da savaş uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler gelirken savaş uçağının Tebriz kentinde spor salonunun üzerine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

21 Şubat 2022 Pazartesi 10:13
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İran'ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü!
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İran'da savaş uçağı düştü. Ülkenin kuzey batısında bulunan Tebriz şehrinde F-5 savaş uçağının teknik arıza nedeniyle spor salonunun üzerine düştüğü açıklandı. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İRAN'DAN DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İran’ın kuzey batısında bulunan Tebriz şehrinde İran ordusuna ait F-5 savaş uçağı düştü. Tebriz Şehit Fakuri Taarruz Üssü Bilgilendirme Bölümü tarafından yapılan açıklamada, “Uçak teknik bir arıza nedeniyle spor salonunun üzerine düştü. Uçakta bulunan pilot ve pilot yardımcısı ile bölgede bulunan bir sivil hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

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