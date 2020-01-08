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İran Irak'ta 'iki ABD üssünü' vurdu

İran, ABD'nin Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 10'dan fazla füze attı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 09:37
İran Irak'ta 'iki ABD üssünü' vurdu

Saldırılar gece yarısı saatlerinde başladı. İran Devrim Muhafızları saldırıların ABD'nin ölüdrdüğü Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almak üzere yapıldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üslere 10'dan fazla füze gönderdiğini duyurdu. Ancak tam olarak hangi noktaların vurulduğu ve saldırılarda can kaybı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ise ilk açıklamasını, saldırıların başlamasından yaklaşık 3 saat sonra Twitter üzerinden yaptı. Trump "Her şey yolunda! İran'dan Irak'taki iki üsse füze atıldı. Can kaybı ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım" yazdı.

Trump'ın Twitter mesajı sonrası tansiyon düştü.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de "İran, BM Anlaşması'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır" açıklamasını yaptı.

An be an neler yaşandı?

Gece yarısını kısa bir süre sonra gelen ilk haberlerde başkent Bağdat'ın batısındaki Ayn el Esad üssüne İran'dan atılan en az 6 füzenin isabet ettiği belirtildi.

AFP'ye konuşan güvenlik kaynakları ise Ayn el Esad hava üssüne 9 füzenin isabet ettiğini, saldırının gece yarısından sonra 3 dalga halinde geldiğini açıkladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, "intikam başlıyor, ABD üssüne füze saldırısı" mesajıyla saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.

Ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Irak'taki en az iki üsse İran tarafından 10'dan fazla füze atıldığını duyurdu.

Washington Post gazetesi Savunma editörü yardımcısı Andrew DeGrandpre, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün saldırılarla ilgili yaptığı açıklamayı Twitter'dan paylaştı.

Açıklamada hedef alınan üslerin Ayn el Esad ve Erbil'deki üsler olduğu, zarar tespit çalışmalarını sürdüğü ve verilecek cevaba dair görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Saldırıların başlamasının hemen ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Donald Trump'ın saldırılar hakkında bilgilendirildiği ve ulusal güvenlik ekibi ile durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Saldırı haberleri sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper Beyaz Saray'a gitti.

Yaklaşık 2 saat sonra Pompeo ve Esper'in Beyaz Saray'dan ayrıldığı ve Trump'ın bu gece kameralar karşısına çıkmayacağı açıklandı.

Irak Meclisi Pazartesi günü hükümetten ülkedeki tüm yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etmişti.

ABD Başkanı Trump Salı günü yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrılmasının "Irak için en kötü şey" olacağını söylemişti.

ABD'nin Irak'ta yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

İran Devrim Muhafızları: Süleymani'nin intikamı alındı

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları'nın saldırının Süleymani'nin intikamını almak için yapıldığını açıkladığını ve ABD'ye üslerini açan tüm ülkeleri uyardığını duyurdu.

Açıklamada "Üslerini ABD'nin terörist ordusuna açan tüm Amerikan müttefiklerini uyarıyoruz. İran'a karşı saldırıda bulunulan her yeri hedef alacağız" dendi.

@bbcturkce tarafından yapılan Twitter paylaşımı: İran Devrim Muhafızları Füze saldırılarımız ilk adımdı

İran, Devrim Mufahızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Cuma günü Bağdat'ta ABD hava saldırısıyla öldürülmesinin intikamının "doğru zamanda, doğru yerde" alınacağını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin savaş nedeni olduğunu söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
İranIrakABD
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