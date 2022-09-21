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İran karıştı!

İran'da başörtüsü kuralları gerekçesiyle ahlak polisinin gözaltına aldığı 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor. Giderek büyüyen protesto gösterilerinde şimdiye kadar 5 kişinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü belirtiliyor.

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:57
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İran karıştı!



İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü sonrası tansiyon düşmüyor.

Rejim karşıtı protestocular İran'ın pek çok kentinde sokaklara çıktı.

Güvenlik güçlerinin protestocuların üzerine ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu, onlarca kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Zaman zaman İran güvenlik güçlerinin protestocular karşısında zor anlar yaşadığı ve çekilmek zorunda kaldığına yönelik görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.

İnsan Hakları Örgütleri açılan ateş sonucu öldürülenlerin 2'sinin Mahsa Amini'nin memleketi olan Sagız kentinden olduğunu açıkladı.

İranlı resmi makamlar ölümleri doğrulamazken 7 bölgede çıkan protestoların güvenlik güçlerince bastırıldığını duyurdu.

Sokaklarda protestocular başörtülerini yaktı.

Bazı kadınlar Mahsa Amini'nin ölümü sonrası artık başörtüsü takmayacaklarını duyurdu.

Sokaklardaki protestolar sosyal medyaya da yansıdı.

Pek çok kullanıcı farklı şekillerde tepkilerini dile getirdi.

Bazı kadınlar kamera karşısında saçlarını kesti, bazıları başörtülerini yaktı.

Twitter'da Mahsa Amini etiketiyle paylaşılan mesaj sayısı 4 milyonu geçti.

İran'da bazı bölgelerde internet erişiminde sorun olduğu gelen haberler arasında.

Emniyet güçleri ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Amini'nin halihazırda sağlık problemleri olduğu iddiasında.

Ancak genç kadının ailesi bu iddiaları yalanlıyor.

İçişleri Bakanlığı Amini'nin ölüm nedeni için otopsi raporunun beklenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Mahsa Amini İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle 13 Eylül'de "ahlak polisleri" tarafından Tahran'da gözaltına alınmış, gözaltı merkezinde fenalaşan genç kadın 3 gün komada kaldıktan sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

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