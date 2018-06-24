İran Meclisi'nde reformist isim başkanlığa getirildi

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, meclis binasında komisyon üyeleri tarafından yapılan seçim sonucunda Felahetpişe, 14 yıldan bu yana söz konusu komisyona başkanlık yapan muhafazakâr siyasetçi Alaaddin Burucerdi'nin yerine geçti.

Muhammed Mehdi Birumendi komisyonun birinci başkan yardımcısı, Kemal Dehkani Firuzabadi ikinci başkan yardımcısı, Ali Necefi Huşrudi ise sözcü olarak seçildi.

RUSYA KARŞITI AÇIKLAMALARIYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Meclisteki reformistlerin oluşturduğu Ümid Grubu tarafından desteklenen yeni Komisyon Başkanı Felahetpişe, Rusya karşıtı açıklamalarıyla ön plana çıkıyor.

Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına "reformist" bir isim geçse de Lider Ali Hamaney'in belirlediği İran dış siyasetinde bir değişiklik beklenmiyor.