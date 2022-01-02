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İran sınırında Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu

Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde , Afgan kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuğa dayanamayıp yaşamını yitirdi. Annenin ayaklarının poşetle sarılı olduğu, çocuklarının ellerinde ise çoraplarının bulunduğu görülürken, Van Valiliği, olayın Türkiye sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur köyünde gerçekleştiği ve kişilerin köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirtildi.

02 Ocak 2022 Pazar 10:46
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İran sınırında Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu
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Türkiye'ye İran'dan 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti.

Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belesor köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülerde annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü.

Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.

İran sınırında Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu - 1

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliği, "sınırda iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü" yönündeki üzücü olayın sınırın İran tarafında gerçekleştiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından "Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları" şeklindeki paylaşım üzerine gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."

Anahtar Kelimeler:
İran Sınırı
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