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İran, Süleymani'nin öldürülmesini uluslararası mahkemeye taşıyacak

İran, Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmesini uluslararası mahkemeye taşımayı planlıyor.

11 Haziran 2020 Perşembe 16:28
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İran, Süleymani'nin öldürülmesini uluslararası mahkemeye taşıyacak

İran devlet televizyonuna konuşan Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvend, Dışişleri Bakanlığının, "Süleymani suikastına" ilişkin Yargı Erki, Devrim Muhafızları Ordusu ve İstihbarat Bakanlığı ile sürdürdüğü tahkikatın sonuçlanmasının ardından konuyu uluslararası mahkemelere taşıyacaklarını söyledi.

Soruşturmanın tamamlanması için Irak ve Suriye'deki ilgili kurumlarla iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Baharvend, konuyla ilgili istişareler için bu ülkelere ziyaret gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Baharvend, "Diplomatik eylemler ve protestolar, Güvenlik Konseyine ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterine gönderilen mektuplar aracılığıyla sürdürülüyor. Dışişleri Bakanlığındaki araştırmamız tamamlanma aşamasında, bunun ardından uluslararası girişimlerde bulunacağız." dedi.

Zarif'ten ABD'ye tepki

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, BM tarafından uygulanan ve ekimde sona ermesi öngörülen İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BM Güvenlik Konseyi nezdinde çaba sarf eden ABD'ye tepki gösterdi.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, İran ve diğerlerine zorbalık yaparak tansiyonu yükseltmeye çalıştı ancak Irak'taki suikastı, Yemen ve Filistin'de işlenen savaş suçlarına ortaklığını, korsanlığını, nükleer anlaşma ve 2231 sayılı BMGK kararı ile Uluslararı Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) kararlarını ihlal ettiğini itiraf etti. ABD'nin İran'ı itibarsızlaştırmak için BM ve UAEA'yı istismar etme hakkı yoktur."

Anahtar Kelimeler:
İranKasım Süleymani
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