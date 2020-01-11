İran: Ukrayna uçağı yanlışlıkla vuruldu

8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağına ilişkin sır perdesi aralandı.

İran, Irak’ta bulunan ABD üslerine füze saldırısında bulunmuş, aynı gün Ukrayna uçağının yanarak düşmesi ‘uçak füzeyle vurularak mı düşürüldü’ tartışmalarına yol açmıştı. Dün İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade de, ‘Ukrayna uçağına füze isabet etmedi’ açıklamasını yapmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları’na ait uçağın “yanlışlıkla” füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurdu.

Öte yandan NATO, ABD, İngiltere ve Kanada da uçağın düşürüldüğü savunuyordu.

Ukrayna devlet Başkanı Zelenskiy de “Uçağı İran’ın düşürmüş olma ihtimalini gözardı etmiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının “yanlışlıkla” düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD’li yetkililer ise Ukrayna uçağının İran tarafından “yanlışlıkla” düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran’a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve Ukrayna’dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran’a geldiğini bildirmişti.

Abidzade, uçağın füze tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını savunarak, ABD ve Kanadalı yetkililere ellerindeki delilleri paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise uçağın füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, “Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

(BRT/TRT)