İran ve Rusya Umman Denizi'nde ortak tatbikat yapacak

Hanzadi, başkent Tahran'da dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Hint Okyanusu'nun devamı olan Umman Denizi'nde Rusya ile yapacakları ortak askeri tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler toplantısı çerçevesinde de burada bir tatbikat yapacaklarını aktaran Hanzadi, "Uluslararası sular tüm dünya ülkelerine aittir ve herkes buraları barışçıl amaçlarla kullanabilir. İran petrol tankerlerini toprağımızın bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla İran donanması bu tankerleri savunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.