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İran ve Rusya Umman Denizi'nde ortak tatbikat yapacak

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Rusya Deniz Kuvvetleri ile Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi.

30 Nisan 2019 Salı 09:35
İran ve Rusya Umman Denizi'nde ortak tatbikat yapacak
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Hanzadi, başkent Tahran'da dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Hint Okyanusu'nun devamı olan Umman Denizi'nde Rusya ile yapacakları ortak askeri tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İran ve Rusya donanmaları arasında daha çok eğitim, teknik ve operasyonel konularda iş birliğinin devam edeceğini belirten Hanzadi, "Rusya ile müzakereler neticesinde alınan kara göre Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait deniz filosu bu sene içinde İran’ın güneyine gelecek ve birlikte ortak tatbikat gerçekleştireceğiz." dedi.

Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler toplantısı çerçevesinde de burada bir tatbikat yapacaklarını aktaran Hanzadi, "Uluslararası sular tüm dünya ülkelerine aittir ve herkes buraları barışçıl amaçlarla kullanabilir. İran petrol tankerlerini toprağımızın bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla İran donanması bu tankerleri savunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İran
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