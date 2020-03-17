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İran’da 85 bin mahkum serbest bırakıldı

İran’da korona virüsü salgını nedeniyle 85 bin mahkum serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında siyasi mahkumlar da var.

17 Mart 2020 Salı 11:27
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İran’da 85 bin mahkum serbest bırakıldı

İran yönetimi, korona virüsüne karşı önlem olarak yaklaşık 85 bin mahkumun geçici olarak serbest bırakıldığını açıkladı. Yargı makamlarından yapılan açıklamada, bu kişiler arasında siyasi mahkumların da bulunduğu belirtildi.

Yargı Sözcüsü Golamhüseyin İsmaili, “Serbest bırakılanların yaklaşık yüzde 50’si güvenlik bağlantılı mahkumlar. Cezaevlerinde salgına karşı koymak için önlemler de aldık” dedi.

Birleşmiş Milletler geçtiğimiz hafta İran’a, siyasi tutukların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

İran’da resmi rakamlara göre, korona virüsünden 853 kişi öldü, 14 bin 991 kişi enfekte oldu.

Kaynak: Gazete Duvar

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsMahkumİranda Mahkum
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