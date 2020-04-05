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İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü

İran’da koronavirüs (Covid-19) hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı. Başkent Tahran’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan İran Mall Alışveriş Merkezi, koronavirüs hastalarının tedavisi için 3 bin yataklık hastaneye dönüştürüldü.

05 Nisan 2020 Pazar 12:41
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İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü

İran’da koronavirüs (Covid-19) hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı. Başkent Tahran’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan İran Mall Alışveriş Merkezi, koronavirüs hastalarının tedavisi için 3 bin yataklık hastaneye dönüştürüldü.

RENGÂRENK ÜRÜNLERİN YERİNİ YATAKLAR ALDI

Bir zamanlar Tahranlıların alışveriş yaptığı merkezde, rengârenk ürünlerin yerini hastalar için ayrılmış yataklar aldı. Daha çok nekahat dönemi ve durumu göreceli iyi olan hastalar için kullanılan merkezde, hasta ziyaretlerine izin verilmediğinden hastalar cep telefonu aracılığı ile aileleriyle görüntülü olarak irtibat kuruyor.

Bu arada, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, merkeze ziyarette bulundu.

Ülkenin bazı şehirlerinde alışveriş merkezlerinin yanı sıra spor salonları da geçici hastaneye dönüştürüldü.

ÖLÜMLER ÇİN’İ AŞMIŞ DURUMDA

Koronavirüsten kaynaklı ilk ölümün 19 Şubat’ta tespit edildiği İran’da, hastalıktan ölenlerin sayısı salgının ilk çıkış noktası ve merkezi olan Çin’i dün itibariyle geçmişti.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid-19
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DOGRUCU 2020-04-05 12:55:50

Iranda tam bir felaket yasaniyor. verilen sayilar test yetmezligi yuzunden gercekleri yansitmiyor. Gercek rakamlar bildirilenlerin cok ustinde.

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İşin köyü kısmı 2020-04-05 13:46:26 @DOGRUCU

Diğer ülkeler de aynı durumda. Zaturr olumlerı test negatıf cıkarsa coronaya dahıl etmıyorlar ve zarure yazıyorlar. Tum ulkekerde durum aynı. Ne rakam verılırse yanına bşr sıfır ekleyin.

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