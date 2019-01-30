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İran’da et krizi

İran Küçükbaş Hayvancılık Birliği Başkanı Ali Asger Meleki, Romanya'dan günlük 50 bin koyun ithal edeceklerini dile getirdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:56
İran’da et krizi

İran Küçükbaş Hayvancılık Birliği Başkanı Ali Asger Meleki, İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya yaptığı açıklamada, Romanya'dan günlük 50 bin koyun ithalatı gerçekleştireceklerini, bunun ülkedeki et fiyatlarında kısmi bir düşüş sağlayacağını söyledi.

Meleki, İran iç pazarında yasa dışı yollarla ülkeye sokulan etlerin satışının yapıldığını ve bunun önüne geçmek istediklerini dile getirdi.

İran'da yaptırımlar nedeniyle bozulan ekonominin olumsuz etkileri, gıda sektöründe özellikle kırmızı et üretim ve tüketiminde kendini göstermeye başladı.

Ülkede kırmızı et fiyatlarında meydana gelen artış halkı zor durumda bıraktı.

İran'da kırmızı etin kilogram fiyatının 110 bin tümene (25 dolar) yükselmesi ve et stoklarında meydana gelen azalma İran halkının et satış kooperatifleri önünde kuyruk oluşturmasına neden olmuştu.

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Halk, kırmızı et yerine devletin daha uygun fiyata sattığı dondurulmuş beyaz ete yöneldi ve et satış kooperatifleri önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Asgari ücretin 1 milyon 115 bin tümen olduğu İran'da, doların aşırı yükselişi karşısında 10 Nisan'da alınan kararla dolar kuru 4 bin 200 tümene sabitlenmişti.

İran'da resmi kura rağmen serbest piyasada bir dolar 12 bin tümenden işlem görüyor.

TAVUK İHRACATI 2 AY YASAKLANDI

Öte yandan, Piyasa Düzenleme Kurulu tarafından alınan kararla 2 ay boyunca tavuk etinin ihracatı yasaklandı.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin başkanlığında Piyasa Düzenleme Kurulu'nun 23'üncü oturumunda iç piyasada tavuk et fiyatının düşmesini sağlamaya yönelik 20 şubat ile 20 nisan arasında tavuk eti ihracatına yasak getirildi. Kurul, tavuk miktarını arttırmak için ise bir günlük civcivlerin ithalatına izin verdi.

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İranEt KriziAli Asger MelekiRomanyaHaber
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