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İran'daki petrol rafinerisinde çıkan yangın söndürüldü

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde dün çıkan yangının söndürüldüğü, yangında 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:24
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İran'daki petrol rafinerisinde çıkan yangın söndürüldü

İran devlet televizyonunun haberine göre, Petrol Bakan Yardımcısı Ali Rıza Sadıkabadi, "Yangının meydana geldiği rafineride konuşlu itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda dün rafineride çıkan yangın söndürüldü." dedi.

Tahran Acil Durumlar Merkezi Başkanı Peyman Sabiriyan ise yangında can kaybı yaşanmadığını ancak yaralıların olduğunu belirtti.

Sabiriyan, "Şu ana kadar 11 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ü hastanelere sevk edilirken 7 kişi ayakta tedavi edildi." diye konuştu.

Sabotaj ihtimali reddedildi

Öte yandan Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansına konuşan Rey kentinin Devrim ve Genel Başsavcısı Gulam Rıza Noferesti, yangınla ilgili sabotaj ihtimalinin incelendiğini belirterek, "Bu olayda sabotaja dair herhangi bir emare bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde dün akşam saatlerinde büyük bir yangın çıkmış ve tesisteki tüm faaliyetler durdurulmuştu.

Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, yangının rafinerinin üretim tesislerinde değil 2 sıvılaştırılmış gaz deposunda meydana geldiğini ve üretim birimlerinin yangında zarar görmediğini açıklamıştı.

İran'da dün sabah saatlerinde Umman Denizi’nde Hark adlı askeri lojistik destek gemisinde yangın çıkmış ve gemi kısa süre sonra batmıştı. Aynı günün akşam saatlerinde bu kez Tahran’ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nden gelen yangın haberi akıllara sabotaj ihtimalini getirmişti.

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:26
Anahtar Kelimeler:
İranPetrol RafinerisiYangın
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