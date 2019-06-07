Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

İran’dan Macron’un nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni müzakerelerin açılmasıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

07 Haziran 2019 Cuma 13:05
İran’dan Macron’un nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarına tepki
banner44

Musevi, Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Macron’un nükleer anlaşma konusundaki ifadelerini eleştirdi.

Avrupalı tarafların bazı siyasi açıklamalar ve konuşmalar dışında nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediğini ifade eden Musevi, ABD’nin bu anlaşmadan çekilmesinden sonra da İran’ın bundan yararlanmasını sağlayamadıklarını savundu.

banner41
ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Macron’la görüşmesinde dile getirdiği İran’la ilgili ifadeleri “temelsiz, çelişkili ve değersiz” olarak nitelendiren Musevi, “Bu şartlarda nükleer anlaşmanın dışındaki konuların gündeme getirilmesi bu anlaşmanın korunmasına yardımcı olmaz. Ayrıca nükleer anlaşmada kalan taraflar arasındaki güvensizliğin artmasına zemin hazırlar. Böyle bir durumda nükleer anlaşmanın çöküşü hızlanır ve ABD’nin hedefi gerçekleşir.” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Avrupa’nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması’nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa’da bulunan ABD Başkanı Trump ile görüşmüştü.

Görüşmeden önce basına ortak açıklama yapan iki liderden Macron, “Hedefimiz çok açık. Balistik çalışmaları azaltmak ve İran’ın bölgedeki nüfuzunu sınırlamak. Paris ve Washington, İran’ın bölgedeki nüfuzunu sınırlama konusunda ortak hedefi paylaşıyor. Bölge barışı hepimizin ortak hedefi. Yeni müzakereler açmalıyız. Başkan Trump tarafından bugün sarf edilen sözler çok önemli.” demişti.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini vurgulayan Trump ise, “Başkan olduğumda İran terörist bir ülkeydi ve halen öyle.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca İran’a uygulanan yaptırımların birçok şeyi değiştirdiğini belirten Trump, İran’ın kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. (BRT/AA)

banner22
Anahtar Kelimeler:
İranMacron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huawei, Rusya'da 5G teknolojisi geliştirecek
Huawei, Rusya'da 5G teknolojisi geliştirecek
Bilim insanları, vücudun dayanıklılık sınırını tespit etti
Bilim insanları, vücudun dayanıklılık sınırını tespit etti
Avustralya: Hoparlörlere gizlenmiş 840 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Avustralya: Hoparlörlere gizlenmiş 840 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim