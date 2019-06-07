İran’dan Macron’un nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarına tepki

Musevi, Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Macron’un nükleer anlaşma konusundaki ifadelerini eleştirdi.
Avrupalı tarafların bazı siyasi açıklamalar ve konuşmalar dışında nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediğini ifade eden Musevi, ABD’nin bu anlaşmadan çekilmesinden sonra da İran’ın bundan yararlanmasını sağlayamadıklarını savundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Avrupa’nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması’nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa’da bulunan ABD Başkanı Trump ile görüşmüştü.
Görüşmeden önce basına ortak açıklama yapan iki liderden Macron, “Hedefimiz çok açık. Balistik çalışmaları azaltmak ve İran’ın bölgedeki nüfuzunu sınırlamak. Paris ve Washington, İran’ın bölgedeki nüfuzunu sınırlama konusunda ortak hedefi paylaşıyor. Bölge barışı hepimizin ortak hedefi. Yeni müzakereler açmalıyız. Başkan Trump tarafından bugün sarf edilen sözler çok önemli.” demişti.
İran’ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini vurgulayan Trump ise, “Başkan olduğumda İran terörist bir ülkeydi ve halen öyle.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca İran’a uygulanan yaptırımların birçok şeyi değiştirdiğini belirten Trump, İran’ın kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. (BRT/AA)