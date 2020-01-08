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İran’ın ABD saldırısında Türkiye detayı: Kürecik uyardı Amerikan askerleri kaçtı

İran'ın Devrim Muhafızları Generali Süleymani'nin suikastına misilleme olarak bu gece Irak'taki ABD askerlerini vurması ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı... Diplomatik kaynaklar Kürecik'teki NATO erken uyarı sisteminin balistik füzeleri fark edip Amerikan askerleri uyardığını öne sürdü.

08 Ocak 2020 Çarşamba 12:49
İran’ın ABD saldırısında Türkiye detayı: Kürecik uyardı Amerikan askerleri kaçtı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin cuma günü Bağdat’ta ABD’ye ait insansız hava araçlarıyla suikasta uğramasının ardından bu gece İran’ın Irak’taki ABD askerlerini vurmasıyla tırmanan gerilimin perde arkası ortaya çıktı.

İran’ın Irak’ta ABD’lilerin konuşlandığı iki üsse yönelik füze saldırısının sonucunda meydana gelen kayıplar üzerine birbirinden çok farklı iki açıklama var. Tahran yönetimi saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü savunurken, ABD ve Irak’tan yapılan açıklamalarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

DİPLOMATİK KAYNAKLAR SÖYLEDİ

Diplomatik kaynaklar, İran’ın Irak’taki Ayn El Esad ve Erbil kentindeki bir askeri üsse yönelik balistik füze saldırısında can kaybı olmamasının ana nedenlerinden birinin, Türkiye’de konuşlu NATO erken uyarı sistemleri olduğunu kaydetti. NATO’nun, başta İran olmak üzere, bölgedeki tehditlere karşı üyelerini korumak için geliştirdiği füze erken uyarı sistemlerinin en önemli unsurlarından birini de Malatya-Kürecik’teki radar oluşturuyor.

İran’ın füze sistemlerini ateşlemesinin ardından Kürecik’ten gelen uyarı ile, söz konusu üslerde acil durum önlemlerine başvurulduğu, bunun da saldırının etkisini azalttığı ifade ediliyor.

ÜSLERDE NORVEÇ VE KANADA ASKERİ DE VARDI

İran’ın hedef aldığı üslerde, sadece Amerikan askerlerinin değil, IŞİD’e karşı koalisyonda yer alan Kanada ve Norveç’in askerleri de bulunuyordu. Nitekim Kanada ve Norveç de, üslerde herhangi bir can kaybı olmadığını resmen açıkladılar.


Anahtar Kelimeler:
İranABD
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