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İran’ın güneyindeki 6 eyalette daha çekirge istilası

İran'da Güney Horasan'ın ardından 6 eyalette daha çekirge istilası görüldüğü açıklandı

30 Nisan 2020 Perşembe 13:47
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İran’ın güneyindeki 6 eyalette daha çekirge istilası

Asriran haber sitesine göre, İran Bitki Koruma Kurumu Sözcüsü Seyyid Rıza Mir,  Güney Horasan eyaletinin ardından ülkenin güneyindeki 6 eyalette daha çekirge sürüsüyle mücadele ettiklerini söyledi.

Mir, “Bu hafta ilk çekirge sürüsüyle mücadele 150 hektarlık alanın ilaçlandığı Güney Horasan’da başlamıştı. Sistan-Beluçistan, Hürmüzgan, Buşehr, Fars, Huzistan ve Kirman eyaletlerinde de toplam 133 bin 210 hektarlık alanda ilaçlama yapıldı” dedi.

Söz konusu çekirge sürüsünün ülkenin güney eyaletlerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt ve Katar’dan geldiğini belirten Mir, “İran, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) uyarılarını dikkate alarak bir milyon hektarlık alanda çekirge istilasıyla mücadele etmek için hazırlığını yapmıştır.” ifadesini kullandı.

Horasan Bitki Koruma Müdürü Mehdi Yusufi, 26 Nisan Pazar günü yaptığı açıklamada, Güney Horasan eyaletine bağlı Nehbendan ilçesindeki 350 hektarlık alanın Pakistan’dan gelen sarı renkli çöl çekirgelerinin istilasına uğradığını bildirmişti.

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