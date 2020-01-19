İranlı kadın sporcu Kimya Alizade, ülkesini neden terk ettiğini açıkladı

İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu Kimya Alizade ülkesini terk etmişti. Genç sporcu, kararının gerekçelerini açıkladı.

Kimya Alizade, İran'ı neden terk ettiğini açıkladı ve ayrılığının ardından ilk kez konuştu.

21 yaşındaki sporcu, yaptığı açıklamada çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Kimya Alizade'den İran sözleri...

''Ben bir kahraman değilim. Ben İran'ın sembolü de değilim. Ben sadece İran'da yıllardır ezilen milyonlarca kadından birisiyim.''

''Bizi umursayan kimse olmadı. Biz onlar için sadece bir aracız. İran hükümeti, kazandığım madalyaları bana sormadan alıp siyasi çıkarları için kullandı. Bu ikiyüzlülüğün bir parçası olmak istemiyorum.''

Bir yandan da İranlı yetkililer, 'Bir kadın için bacaklarını esnetmek iffetli bir davranış değil' diyerek beni küçük düşürüyorlardı.Onlara göre kadınlar konuşamaz, kadınların bir dili yoktur. Bu durumun bir parçası olmak istemiyorum, ben sadece tekvando yapmak isteyen bir kadınım.

Sevgili İran halkı, bu düzende benim yükselmem mümkün değil. Yalanlarla kurulu merdivenleri çıkamam. Avrupa'dan kimse beni çağırmadı. Evimi özleyeceğim. Verdiğim bu karar, Olimpiyat altını almaktan bile daha zor oldu. Nerede olursam olayım İran'ın kızı olarak kalacağım...