İranlı üst düzey nükleer fizikçi suikaste uğradı

İran devlet televizyonu, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öğleden sonra Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Maalesef doktorlar, yıllar boyunca verdiği bilim mücadelesi ile şehit mertebesine yükselen Fakhrizadeh'i kurtarmayı başaramadı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Mohsen Fakhrizadeh'in adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.