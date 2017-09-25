'İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır olmayacak'

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in, Brexit (Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması) sonrasında İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır olmayacağını açıklamasının "önemli" olduğunu söyledi.

Birleşik Krallılık Başbakanlık ofisinde, Başbakan May ile bir araya gelen Varadkar, basına kapalı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin “çok iyi” geçtiğini belirten Varadkar, May'in geçen hafta Floransa'da yaptığı konuşmada ülkesi ve Kuzey İrlanda arasında herhangi bir fiziki sınır olmayacağı yönündeki açıklamalarını olumlu bulduğunu söyledi.

May’in sözlerinin, İrlanda’da geçmiş sorunlu günlere dönülmeyeceği anlamı taşıdığına işaret eden Varadkar, "Bence (May) Floransa konuşmasında, Birleşik Krallık'ın sınırda herhangi bir altyapı kurmayacağını söylemesi çok önemli bir unsurdu. Herhangi bir fiziki altyapı olmayacağını söylemek bence çok güçlü bir açıklama oldu." diye konuştu.

Varadkar, May'in bu vaadini hayata geçirmenin en iyi yolunun da Birleşik Krallık’ın Gümrük Birliği ve ortak pazar içinde "bir şekilde" kalması olacağını söyledi. Bu görüşünü May'e ilettiğini belirten Varadkar, May'in kendisine bu seçeneklerin AB ile yürütülen müzakerelerin sonraki aşamalarında ele alınabileceğini söylediğini aktardı.

MAY'İN AÇIKLAMASI

May, Cuma günü İtalya’nın Floransa kentinde yaptığı konuşmada, Brexit'in ardından da Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında serbest dolaşımın korunacağını ve sınırda herhangi bir fiziki altyapı kurulmasından kaçınılacağını söylemişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52’si Brexit yönünde oy kullanmıştı. Kuzey İrlanda'da ise seçmenlerin yüzde 55,8'i, AB'de kalma yönünde oy vermişti.

Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50. maddesini mart ayında işleten Birleşik Krallık, AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmıştı.

Brexit müzakerelerinin, 2 yıl sürmesi ve Mart 2019'da tamamlanması öngörülüyor.

İRLANDA SORUNU

Kuzey İrlanda'nın, Birleşik Krallık'ın parçası kalmasını isteyen Protestan birlik yanlıları ile ülkenin İrlanda Cumhuriyeti'nin parçası olmasını isteyen Katolikler arasındaki anlaşmazlık ve şiddet eylemleri, 1970'lerden bu yana çok sayıda kişinin hayatına mal oldu.

Soruna siyasi çözüm arayışları çerçevesinde Birleşik Krallık ve İrlanda hükümetleri ile Kuzey İrlanda'daki partilerin sürdürdüğü barış görüşmeleri, 1998 tarihli Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşması ile yeni bir döneme girdi.

Kuzey İrlanda barış sürecinde kilometre taşı olarak nitelendirilen anlaşmada, ülkenin yönetiminde iktidarın birlik ve bağımsızlık yanlıları arasında paylaşılmasını da içeren, istikrarlı bir siyasi düzenin kurulmasına yönelik adımlar yer alıyor. Anlaşma, ayrıca İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında siyasi, ticari ve kültürel geçişkenliği temin eden koşulları içeriyor.

Brexit'in ardından İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında serbest dolaşım ve ticaretin ortadan kalkması halinde adada geçmişteki çatışma ortamına dönülmesinden endişe ediliyor.