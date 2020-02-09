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İrlanda'da erken genel seçimde 3 parti yarışı başa baş götürüyor

İrlanda'da dün yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketine göre 3 partinin oyları çok yakın görünüyor.

09 Şubat 2020 Pazar 11:19
İrlanda'da erken genel seçimde 3 parti yarışı başa baş götürüyor
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Ipsos MRBI’nin 250 noktada 5 bin 376 kişiyle yaptığı sandık çıkış anketine göre, iktidardaki Fine Gael oyların yüzde 22,4’ünü alırken, onu yüzde 22,3 ile İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein ve yüzde 22,2 ile Fianna Fail izledi.

Ankete göre Yeşiller yüzde 7,9, İşçi Partisi yüzde 4,6, Sosyal Demokrat Parti yüzde 3,4, Dayanışma - Kardan Önce Halk partisi yüzde 2,8 ve bağımsız adaylar yüzde 14,5 oy aldı.

Sonuçların hafta içi kesinleşmesi bekleniyor

Hafta içi kesinleşmesi beklenen sonuçların da anketteki gibi olması durumunda ülkeyi yeni bir koalisyon veya azınlık hükümeti bekliyor.

Bu sonuçlara göre, milliyetçi Sinn Fein tarihindeki en büyük seçim başarısına imza attı.

İrlanda'da 2016’da yapılan seçimde Fine Gael yüzde 25,5, Fianna Fail 24,3 ve Sinn Fein 13,8 oy almıştı.

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