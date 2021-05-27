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İrlanda, Filistin topraklarının işgaline "fiili ilhak" dedi

İrlanda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemlerini "fiili ilhak" olarak tanımlayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 08:55
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İrlanda, Filistin topraklarının işgaline "fiili ilhak" dedi

İrlanda parlamentosu, İsrail'in Filistin topraklarını "fiili (de facto) ilhakı"nı kınayan önergeye destek verdi.

Muhalefetteki Sinn Fein Partisi tarafından sunulan önerge, diğer partilerin de desteğinin ardından parlamentoda kabul edildi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney: Açıkça eşitsizlik

Böylelikle İrlanda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili "fiili ilhak" ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

İsrail'in Dublin Büyükelçisi Ophir Kariv'in sınır dışı edilmesi için milletvekillerinin baskı yaptığı İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik "açıkça eşitsiz" olarak nitelediği muameleyi kınayarak önergeyi destekledi.

Bakan Coveney, önergenin "İrlanda genelinde duygu derinliğinin açık bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu fiili ilhaktır"

Coveney, "İsrail'in yerleşim yerlerinin genişletilmesi konusundaki eylemlerinin ölçeği, hızı ve stratejik doğası ve arkasındaki niyet, bizi sahada gerçekte neler olduğu konusunda dürüst olmamız gereken bir noktaya getirdi. Bu fiili ilhaktır." dedi.

Geçen haftalarda İrlanda'yı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde İsrail konusundaki tartışmalarda temsil eden Coveney, önergeye Hamas'ın İsrail'e son roket saldırılarının kınayan bir maddenin eklenmesi konusunda ısrar etmiş, ancak muhalefetteki Sinn Fein partisi bunu reddetmişti.

Sinn Fein Partisi lideri Mary Lou McDonald, önergenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Önerge, İsrail'in Filistin'e karşı işlediği suçların yeni, iddialı ve tutarlı bir yüzleşmesine işaret etmeli." dedi.

Son Güncelleme: 27.05.2021 16:34
Anahtar Kelimeler:
İrlandaFilistinİsrail
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