Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı...
Elon Musk Mars planını açıkladı
Elon Musk Mars planını açıkladı
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa...
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizlerine son vermenin 8...
Instagram’da bir devrin sonu! Instagram butona veda ediyor…
Instagram’da bir devrin sonu! Instagram...

İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor

İrlanda’da bir ıssız adada kahve dükkânını işletecek iki işi aranıyor. Dışarıdan çok romantik görülse de çalışma şartları oldukça zorlu.

21 Ocak 2020 Salı 12:11
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor

İrlanda'ya bağlı Büyük Blasket Adası'nda bulunan bir kahve dükkânı yeni bir iş ilanı verdi. İlana göre işe  kabul edilenlerden elektriği ve sıcak su şebekesi olmayan kahve dükkanını ve konaklama hizmeti veren üç odayı işletmesi isteniyor. İlan ilgi ise çok yoğun, iki kişilik iş ilanına bir hafta içerisinde 7 bini aşkın başvuru yapıldı.

Independent’tın seyahat editörü Helen Coffey’in yazısına göre,  “Eğer yeni yıl kararlarınız arasında yaşamın akışını biraz yavaşlatmak ve daha dingin bir yaşam biçimini kucaklamak yer aldıysa, 6 ay boyunca İrlanda'nın ücra bir adasında kalmanızı gerektiren bir iş değişikliği aradığınız cevap olabilir.”

Yazı şöyle devam ediyor;
“Yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ve yarım kilometre genişliğindeki Great Blasket Adası, resmi olarak tam sıfır kalıcı sakiniyle eşi benzeri olmayan bir iş fırsatı sunuyor.

Adanın turizm kurulu attığı bir tweetle şunları duyurdu: "Eşsiz bir göreve ihtiyaç duyuluyor - Ada Konaklama ve Kahve Dükkanı'nın uzun vadeli yönetimi için çalışan arıyoruz. Bir çift ya da iki arkadaş. 1 Nisan 2020 - Ekim 2020, konaklama ve yemek sağlanacaktır."

Sosyal medya gönderisi şimdiye kadar 5 binden fazla beğeni aldı ve Güney Afrika ya da Alaska gibi uzak yerlerden de pek çok kişi iş ilanıyla ilgilendi.

İşi almayı başaran adaylar ziyaretçileri karşılamaktan, adadaki kulübeleri idare etmekten ve kahve dükkânını işletmekten sorumlu olacak.

Çalışma saatleri ve ücret gibi detaylara ulaşmak için işverene başvurulması gerekiyor.

Ancak lüks bir konaklama arayanların başvurmaması gerekiyor.

İş ilanını paylaşan Alice Hayes RTE'ye şöyle konuştu: "Bu yoğun ve zor ancak aynı zamanda son derece özgün bir iş. Bu bir öze dönüş: Ateş, mum, soba, yaban hayatı ve doğa."

Avrupa kıtasının en batısındaki kara parçası olan adaya ulaşım İrlanda'nın güneybatısındaki Dingle yarımadası sahilinden sağlanıyor. Ada büyük oranda bozulmamış olmakla birlikte internet, elektrik ve duş için sıcak su erişimi bulunmuyor.

Hatta içme suyu bile sınırlı ve ziyaretçilere kendi sularını getirmeleri tavsiye ediliyor.

Alice adada "bir cihazı şarj etmeye yetecek kadar elektrik üreten küçük bir rüzgar türbini" bulunduğunu söylüyor ve ekliyor "Yani dış dünyadan tamamen kopmuyorsunuz."

Ada çok az sayıda turist için düzenlenmiş durumda. Turizm kurulu aracılığıyla ziyaretçiler kendi yiyeceklerini sağlayacakları 5 yenilenmiş kulübe için yer ayırtılabiliyor.

Great Blasket'teki tüm turistik faaliyetler harika dış mekan aktiviteleri etrafında şekilleniyor. Başlıca güzellikleri arasında yeşil yollarda ve dağ patikalarında yürüyüşler, ilgi çekici bitki örtüsü ve bölge hayvanlar, tarih öncesi zengin deniz yaşamının kalıntıları ve zengin kuş yaşamı sıralanıyor.

Anahtar Kelimeler:
İrlanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de 'gizemli hastalığa' yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi
Çin'de 'gizemli hastalığa' yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi
Brezilya'da cezaevinden 26 mahkum firar etti
Brezilya'da cezaevinden 26 mahkum firar etti
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim