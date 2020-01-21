İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor

İrlanda'ya bağlı Büyük Blasket Adası'nda bulunan bir kahve dükkânı yeni bir iş ilanı verdi. İlana göre işe kabul edilenlerden elektriği ve sıcak su şebekesi olmayan kahve dükkanını ve konaklama hizmeti veren üç odayı işletmesi isteniyor. İlan ilgi ise çok yoğun, iki kişilik iş ilanına bir hafta içerisinde 7 bini aşkın başvuru yapıldı.

Independent’tın seyahat editörü Helen Coffey’in yazısına göre, “Eğer yeni yıl kararlarınız arasında yaşamın akışını biraz yavaşlatmak ve daha dingin bir yaşam biçimini kucaklamak yer aldıysa, 6 ay boyunca İrlanda'nın ücra bir adasında kalmanızı gerektiren bir iş değişikliği aradığınız cevap olabilir.”

Yazı şöyle devam ediyor;

“Yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ve yarım kilometre genişliğindeki Great Blasket Adası, resmi olarak tam sıfır kalıcı sakiniyle eşi benzeri olmayan bir iş fırsatı sunuyor.

Adanın turizm kurulu attığı bir tweetle şunları duyurdu: "Eşsiz bir göreve ihtiyaç duyuluyor - Ada Konaklama ve Kahve Dükkanı'nın uzun vadeli yönetimi için çalışan arıyoruz. Bir çift ya da iki arkadaş. 1 Nisan 2020 - Ekim 2020, konaklama ve yemek sağlanacaktır."

Sosyal medya gönderisi şimdiye kadar 5 binden fazla beğeni aldı ve Güney Afrika ya da Alaska gibi uzak yerlerden de pek çok kişi iş ilanıyla ilgilendi.

İşi almayı başaran adaylar ziyaretçileri karşılamaktan, adadaki kulübeleri idare etmekten ve kahve dükkânını işletmekten sorumlu olacak.

Çalışma saatleri ve ücret gibi detaylara ulaşmak için işverene başvurulması gerekiyor.

Ancak lüks bir konaklama arayanların başvurmaması gerekiyor.

İş ilanını paylaşan Alice Hayes RTE'ye şöyle konuştu: "Bu yoğun ve zor ancak aynı zamanda son derece özgün bir iş. Bu bir öze dönüş: Ateş, mum, soba, yaban hayatı ve doğa."

Avrupa kıtasının en batısındaki kara parçası olan adaya ulaşım İrlanda'nın güneybatısındaki Dingle yarımadası sahilinden sağlanıyor. Ada büyük oranda bozulmamış olmakla birlikte internet, elektrik ve duş için sıcak su erişimi bulunmuyor.

Hatta içme suyu bile sınırlı ve ziyaretçilere kendi sularını getirmeleri tavsiye ediliyor.

Alice adada "bir cihazı şarj etmeye yetecek kadar elektrik üreten küçük bir rüzgar türbini" bulunduğunu söylüyor ve ekliyor "Yani dış dünyadan tamamen kopmuyorsunuz."

Ada çok az sayıda turist için düzenlenmiş durumda. Turizm kurulu aracılığıyla ziyaretçiler kendi yiyeceklerini sağlayacakları 5 yenilenmiş kulübe için yer ayırtılabiliyor.

Great Blasket'teki tüm turistik faaliyetler harika dış mekan aktiviteleri etrafında şekilleniyor. Başlıca güzellikleri arasında yeşil yollarda ve dağ patikalarında yürüyüşler, ilgi çekici bitki örtüsü ve bölge hayvanlar, tarih öncesi zengin deniz yaşamının kalıntıları ve zengin kuş yaşamı sıralanıyor.