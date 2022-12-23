Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
banner107

İrlanda Veri Koruma Komisyonundan Twitter'a veri ihlali soruşturması

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Twitter'a veri ihlali nedeniyle soruşturma açtı.

23 Aralık 2022 Cuma 20:04
0 Okunma
İrlanda Veri Koruma Komisyonundan Twitter'a veri ihlali soruşturması



İrlanda Veri Koruma Komisyonundan yapılan açıklamada, 5,4 milyon Twitter kullanıcısına ait verilerin kasımda internet ortamında yayımlandığı anımsatıldı.

Konuyla ilgili şirket yetkilileriyle görüşüldüğü belirtilen açıklamada, Twitter'ın, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü ihlal etmiş olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, sosyal medya platformu Twitter hakkında verilerle ilgili ihlaller nedeniyle soruşma başlatma kararı verildiği vurgulandı.

Twitter ağustosta bilgisayar korsanlarının sistemdeki bir açıktan faydalandığını duyurmuş ancak bundan etkilenen hesap sayısı hakkında bilgi vermemişti ancak medyada yer alan haberlerde, 5,4 milyon Twitter kullanıcısının bilgilerinin bilgisayar korsanlarının kullandığı bir internet forumunda 24 Kasım'da paylaşıldığı belirtilmişti.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Aralık 2020'de bazı özel paylaşımların herkes tarafından görünür hale gelmesine yol açan bir hata nedeniyle Twitter'a 450 bin avro ceza kesmişti.

Bazı büyük teknoloji firmalarına ev sahipliği yapan İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu, olası ihlallerde yetkili düzenleyici olarak kabul ediliyor.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, ihlale konu olan şirkete ya küresel gelirinin yüzde 4'ü ya da 20 milyon avroya kadar ceza verme yetkisine sahip.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paris'te silahlı saldırı; Ölü ve yaralılar var
Paris'te silahlı saldırı; Ölü ve yaralılar var
Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu
Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu
6 biletin 6’sına da büyük ikramiye vurdu
6 biletin 6’sına da büyük ikramiye vurdu








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim