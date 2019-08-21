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İrlanda’da kız çocuğuna ırkçı saldırı! Tekmeleyip, yumurta attılar…

İrlanda'da 14 yaşındaki Müslüman bir kız çocuğu, sokakta yürüdüğü esnada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, çocuğu yerde tekmelerken, başörtüsünü çıkarıp yumurta attı. O anları, saldırıya uğrayan kız çocuğu kaydetti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36
İrlanda’da kız çocuğuna ırkçı saldırı! Tekmeleyip, yumurta attılar…

Başkent Dublin'in kuzeyinde bulunan Dundrum kasabasında meydana gelen olayda, 14 yaşında başörtülü bir kız çocuğu, bir grup tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Kalabalık, kız çocuğunu önce yere düşürüp tekmeledi, daha sonra ise yumurta attılar ve başörtüsünü çıkardılar. Kız çocuğunun saldırıya uğrarken kaydettiği görüntülerde, yerdeki yumurtalar da görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve çocuğa saldıranlar ırkçıların arandığını duyurdu. İrlanda Kültür ve Miras Bakanı Josepha Madigan ise yaptığı açıklamada, “Adaletin hızlı tecelli etmesini ve faillerin kıza sürede yakalanmasını umuyorum. En güçlü şekilde dün Dundrum'da yaşanan olayı kınıyorum” sözlerini kullandı.  DHA

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Anahtar Kelimeler:
İrlandaırkçı Saldırı
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