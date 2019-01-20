Yetkililer gözaltına alınan kişilerin New IRA isimli örgüte üye olduğunu duyurdu. 1998 yılında imzalanan barış anlaşmasına itiraz eden örgüt zaman zaman terör saldırılarıyla gündeme geliyor. Soruşturmayı yürüten Mark Hamilton, “Bombalama terör örgütünün etkisini artırma çabası değil fakat onların tehditlerinin devam ettiğini göstergesidir” dedi.
İrlanda’daki bombalı saldırıyı gerçekleştirenler yakalandı
Kuzey İrlanda'yı sarsan bombalı saldırı sonrasında iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Londonderry'de yaşanan patlama sonrasında yakalananların New IRA isimli terörist organizasyona üye olduğu açıklandı.
20 Ocak 2019 Pazar 16:33
Yetkililer gözaltına alınan kişilerin New IRA isimli örgüte üye olduğunu duyurdu. 1998 yılında imzalanan barış anlaşmasına itiraz eden örgüt zaman zaman terör saldırılarıyla gündeme geliyor. Soruşturmayı yürüten Mark Hamilton, “Bombalama terör örgütünün etkisini artırma çabası değil fakat onların tehditlerinin devam ettiğini göstergesidir” dedi.