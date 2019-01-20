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İrlanda’daki bombalı saldırıyı gerçekleştirenler yakalandı

Kuzey İrlanda'yı sarsan bombalı saldırı sonrasında iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Londonderry'de yaşanan patlama sonrasında yakalananların New IRA isimli terörist organizasyona üye olduğu açıklandı.

20 Ocak 2019 Pazar 16:33
İrlanda’daki bombalı saldırıyı gerçekleştirenler yakalandı

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Kuzey İrlanda’da dün yaşanan bombalı saldırı sonrasında iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Dün Londonderry’de yaşanan saldırı sonrasında geniş kapsamlı bir operasyon başlatılmıştı.

Yetkililer gözaltına alınan kişilerin New IRA isimli örgüte üye olduğunu duyurdu. 1998 yılında imzalanan barış anlaşmasına itiraz eden örgüt zaman zaman terör saldırılarıyla gündeme geliyor. Soruşturmayı yürüten Mark Hamilton, “Bombalama terör örgütünün etkisini artırma çabası değil fakat onların tehditlerinin devam ettiğini göstergesidir” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Bombalı Saldırıİrlanda
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