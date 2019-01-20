İrlanda’daki bombalı saldırıyı gerçekleştirenler yakalandı

Kuzey’da dün yaşanansonrasında iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Dün Londonderry’de yaşanan saldırı sonrasında geniş kapsamlı bir operasyon başlatılmıştı.

Yetkililer gözaltına alınan kişilerin New IRA isimli örgüte üye olduğunu duyurdu. 1998 yılında imzalanan barış anlaşmasına itiraz eden örgüt zaman zaman terör saldırılarıyla gündeme geliyor. Soruşturmayı yürüten Mark Hamilton, “Bombalama terör örgütünün etkisini artırma çabası değil fakat onların tehditlerinin devam ettiğini göstergesidir” dedi.

