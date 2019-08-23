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İş arkadaşını ihbar ederek toplu katliamı önledi

ABD'nin Los Angeles kentinde polis, "saldırı tehdidi" ihbarı üzerine yaptığı baskında, evinde otomatik silahlar ve cephane bulunan Rodolfo Montoya isimli bir adamı gözaltına aldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:06
İş arkadaşını ihbar ederek toplu katliamı önledi

Emniyet görevlileri, gözaltında olan 37 yaşındaki adamın, çalıştığı otelin misafirlerini ve çalışanlarını öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı.

Olası bir saldırıyı önleyen ihbarın, Montoya'nın bir meslektaşı tarafından yapıldığı da kaydedildi.

Ağustos ayı başında Amerika'nın El Paso ve Dayton kentlerinde yapılan saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Long Beach'teki Marriott otelde çalışan Rodolfo Montoya, söz konusu tehdidi bir meslektaşının yanında dile getirdi.

'TANRIYA ŞÜKÜR, O ÇALIŞAN TEHDİDİ BİZE BİLDİRDİ'

Olayla ilgili bir basın toplantısı yapan Long Beach Polis Şefi Robert Luna, "Tanrıya şükür, o çalışan tehdidi bize bildirdi" dedi.

İhbar sonrası Huntington'daki eve baskın yapan polis, daireden yüzlerce mermi, otomatik silahlar ve askeri nitelikli giysi ele geçirdi.

California'da otomatik silah ve bunların şarjörlerinin bulundurulması yasak.

Rodolfo Montoya'nın "otelin insan kaynaklarının ilgilendiği bir konuya" kızgın olduğunu belirttiği ifade ediliyor.

Polis Şefi Robert Luna, basın toplantısında, "Elinde saldırıyı yapacak malzeme, plan ve niyet vardı" dedi.

Amerika'da gerçekleşen son saldırılar sonrasında Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (FBI) daha etkili önlemler alınacağını açıkladı.

Bu kapsamda, bürolara tehdit değerlendirmeleri yapılması talimatı gitti ve kamuoyuna da tehditleri ihbar etme çağrısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDLos Angeles
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