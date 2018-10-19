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İşaret ve yüzük parmaklarının uzunluğu 'cinsellikle bağlantılı'

Essex Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, sol ellerinin yüzük ve işaret parmaklarının uzunluğu birbirinden daha farklı olan kadınların eşcinsel olma olasılığı daha yüksek.

19 Ekim 2018 Cuma 19:59
İşaret ve yüzük parmaklarının uzunluğu 'cinsellikle bağlantılı'

BBC'nin haberine göre, sonuçları 'Archives of Sexual Behaviour' adlı akademik dergide yayımlanan araştırmayı yürüten bilim insanları, 18 tek yumurta ikizi kadın çiftinin parmaklarının uzunluğunu ölçtü. 

İncelenen tek yumurta ikizleri çiftlerinin hepsinde kadınlardan biri eşcinsel diğeri ise heteroseksüeldi.

Ortalama olarak, lezbiyenlerin, genellikle bir erkek özelliği olan, farklı işaret parmağı ve yüzük parmağı uzunluklarına sahip olduğu ancak bunun sadece sol elde görüldüğü tespit edildi. Lezbiyenlerin heteroseksüel ikizlerinde ise bu yönde bir bulguya rastlanmadı.

Essex Üniversitesi'nden araştırmacılar bunun nedeninin bebeğin anne rahminin içerisindeyken daha fazla testosterona (erkek cinsiyet hormonu) maruz kalması olabileceğini belirtti.

Bilim insanları aynı şekilde biri heteroseksüel diğeri eşcinsel olan 14 tek yumurta ikizi erkek çiftinin de parmak uzunluklarını da ölçtü ancak bu araştırma sonucunda parmak uzunluğunun cinsellikle ilgili olduğuna yönelik bir bağ bulunamadı.

'RAHİMDE DAHA FAZLA TESTOSTERONA MARUZ KALANLARIN EŞCİNSEL OLMASI DAHA OLASI'

Kadınlarda genellikle yüzük ve işaret parmaklarının uzunluğu aynı olurken erkeklerde bu iki parmağın uzunlukları arasında daha büyük fark oluyor.

Bilim insanlarına göre hem kadın hem de erkek rahimdeyken testosterona maruz kalıyor ancak bazıları bu hormona daha fazla maruz kalıyor.

Araştırmanın yazarlarından Essex Üniveristesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Tuesday Watts "Genlerinin yüzde 100'ünü paylaşan tek yumurta ikizlerinin birbirlerinden farklı cinsel yönelimlere sahip olması nedeniyle bu farklılıklarda genlerden başka faktörler rol oynamalı. Araştırma şunu ileri sürüyor; cinselliğimize rahimde karar veriliyor ve bu ne kadar erkek cinsiyet hormonuna maruz kaldığımıza ya da kişilerin bu hormona  tepki verme şekliyle alakalı. Daha fazla testosterona maruz kalanların biseksüel ya da eşcinsel olması daha olası. Hormon düzeyleri ve parmak uzunluklarımızdaki farkın birbirine bağlı olması nedeniyle bir kişinin eli o kişinin cinselliği hakkında fikir verebilir" ifadelerini kullandı.

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