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İşçiler Elysee Sarayı'nın gazını kesti

Fransa'da hükümetin ulusal gaz kurumunu özelleştirme ve yapısında değişikliğe gitme kararına çalışanlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin gazını keserek yanıt verdi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 10:34
İşçiler Elysee Sarayı'nın gazını kesti

Genel İş Konfederasyonundan (CGT) yapılan yazılı açıklamada, kesintinin Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron'un politikalarına karşı ilk tepki olduğu kaydedildi.

"Macron açıkça elektrik ve gaz sektörü çalışanlarına saldırıyor. İlk yanıt: Elysee'nin gazı kesildi." ifadeleri kullanılan açıklamada, hükümetin özelleştirme ve kamuya ait Fransa Elektrik ve Gaz İdaresinin yapısında değişikliğe gitme kararının kabul edilmeyeceği belirtildi.

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Kesinti ile "devlete ait binalarda yaşayan elit kesimin ülkedeki milyonlarca hane gibi enerji sıkıntısı ile tanıştığının" altı çizilen açıklamada, Macron'un 12 Haziran'da açıkladığı özelleştirme ve kurum yapısında değişiklik tasarısının sektörün ölüme terkedilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

RTL radyosu, dün 11.30 ve 14.30 saatleri arasında gerçekleşen kesintinin, enerji sektörü çalışanlarının daha önce açıkladığı, belirli bölgelerde ve nokta atışı yöntemiyle uygulanan enerji kesintisinin bir devamı olduğunu kaydetti.

CGT'ye bağlı ve ülkede enerji alanında en büyük organizasyon olan Ulusal Enerji ve Maden Federasyonu çalışanlarının 1 Nisan'dan itibaren 28 Haziran'a kadar greve gitme kararı aldığı açıklanmıştı.

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