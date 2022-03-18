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İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı

Ukrayna'yı işgal girişimini sürdüren Rusya ile ilgili ortaya atılan yeni senaryolar dünyayı dehşete düşürdü. Öyle ki Rus televizyonu, Ukrayna işgalinden sonra Baltık ülkelerini fethetmek için savaş planını paylaştı.

18 Mart 2022 Cuma 10:19
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İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
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Rus televizyonunda eski bir üst düzey yetkili, Putin rejiminin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından NATO'ya katılan Letonya, Litvanya ve Estonya'yı; binlerce NATO askerinin tatbikatlarda yer aldığı sırada ele geçirdiği ürpertici senaryodan bahsetti.

İŞGAL SENARYOSUNU HARİTA ÜZERİNDE ANLATTI

Daha önce Rus Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve şu anda yedek subay olan Albay Igor Korotchenko, "Baltık ülkelerini ele geçirme senaryosu böyle görünebilir" dedi.

NATO RADARLARINI KÖR EDECEK

Bir haritaya atıfta bulunan Korotchenko, senaryo dahilinde büyük bir Rus 'radyo-elektronik saldırısı' düzenlenebileceğini ve tüm NATO radarlarının kör olmasına neden olacağını söyledi.

Haritayı çizen Korotchenko, daha sonra Rusya'nın düşmanlarını nasıl yeneceğini anlatırken "İsveç'in Gotland adasına Rus askeri uçakları iniyor, S-400 uçaksavar füze sistemleri ve Bastion kıyı gemisavar sistemleri teslim ediyor. Baltık denizinin tamamı zaman Rusya'nın hedefi olacak" diye konuştu.

RUS ORDUSU ASKERİ ÜSSÜ VURDU

Öte yandan Ukrayna işgali sırasında Rus ordusu Yavoriv askeri üssünü vurdu. Pazar günü Polonya sınırından sadece birkaç mil ötede gerçekleşen saldırıda 35 kişi öldü ve 134 kişi yaralandı.

İNGİLTERE AÇIK AÇIK 'SAVAŞ' DEDİ

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Sky News'e verdiği demeçte, "Bir Rus askerinin tek bir parmağı bile NATO topraklarına girerse, bu NATO ile savaş olur" dedi.

Başka bir röportajda Javid, Rusya'nın NATO topraklarına bir saldırı başlatmasının "imkansız olmadığını" ancak bunun "çok olası" görmediğini belirtti.

NATO ASKER GÖNDERMEDİ

Birleşik Krallık ve diğer NATO ülkeleri, nükleer silahlı Rusya ile olan çatışmada dramatik bir artışa yol açabileceği korkusuyla şimdiye kadar Ukrayna'ya asker gönderme kararı almadılar.

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