IŞİD’li teröristler sınırdışı edilmeye başlandı

Bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “İşlemi tamamlanan ABD’li IŞİD’li terörist Türkiye’den sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 IŞİD’li terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım’da sınırdışı edilecekler” dedi.

SOYLU TARİH VERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma günü yaptığı açıklamada Türk güvenlik güçleri tarafından yakalanan IŞİD’li teröristlerin ülkelerine iade süreçleriyle ilgili olarak “Biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz” demişti.