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İsim sorununa ilişkin anlaşma Üsküp’te protesto edildi

Meclis binası önünde toplanan yüzlerce protestocu “Makedonya” ve “İsmimizi vermeyiz” sloganları attı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:11
İsim sorununa ilişkin anlaşma Üsküp’te protesto edildi

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" ilişkin varılan anlaşma protesto edildi.

Meclis binası önünde toplanan yüzlerce protestocu “Makedonya” ve “İsmimizi vermeyiz” sloganları attı.

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Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı protestoda, göstericiler taş ve meşaleler ile polise saldırdı.

Ardından polisin gaz bombasıyla müdahalesinden sonra grup, meclis binasının önünden uzaklaştı.

Yunanistan ve Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununun" çözümüne yönelik anlaşma bugün iki ülke dışişleri bakanları tarafından imzalandı. 

İki ülkenin sınır bölgesinde bulunan Prespa Gölü kıyısındaki bir köyde düzenlenen törene, iki ülkenin başbakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler de katıldı.

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