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İşini abartan Amerikalı muhabir rezil oldu!

Amerika'yı Florence kasırgası vurdu. Ülkede beklenildiği gibi çok şiddetli bir kasırga yaşanmadı. Kasırganın etkileri hala sürerken işini abartan bir muhabir, sağına soluna bakmayıp sanki rüzgardan ilerlenmiyor gibi davranınca rezil oldu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:45
İşini abartan Amerikalı muhabir rezil oldu!

Bazen televizyon muhabirlerinin abartılı haber sunduğunu görüyoruz. Bu video da onlardan bir tanesi... Amerika'yı vuran Florence kasırgasının etkileri devam ederken bir muhabir, sözde rüzgardan yürüyemiyor. Muhabir iki ileri bir geri giderken arkadan geçen ve rahat rahat yürüyen 2 kişi muhabiri rezil ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Amerikalı MuhabirABDHaberKasırga
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